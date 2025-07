Continuano a circolare le voci in merito al forte interessamento della Juventus per Morten Hjulmand, centrocampista ex Lecce in forza allo Sporting Lisbona. All'orizzonte però, non c'è alcuno sconto da parte del club lusitano: secondo ABola i biancoverdi sono pronti a cedere il danese solo davanti al pagamento della clausola da 80 milioni di euro.