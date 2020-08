MotoGP: Bagnaia ko, salterà almeno due gare

Non solo Brno. Lo sfortunato Pecco Bagnaia sarà costretto a saltare almeno anche il primo appuntamento del Motomondiale sul circuito del Red Bull Ring in Austria, in programma domenica 16 dopo la frattura della tibia della gamba destra riportata durante la prima sessione di libere del venerdì mattina. Il pilota piemontese del team Pramac, che rientra subito in Italia per essere operato, è a rischio anche per il secondo appuntamento austriaco del 23 agosto. Il prossimo weekend Bagnaia dovrebbe essere sostituito da Michele Pirro.