Nastro Rosa Tour, a Cagliari premiazione dei vincitori di tappa

Al Villaggio di regata del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 di Cagliari ci si prepara alla cerimonia di chiusura della tappa prevista stasera alle 21.30, preceduta dal concerto della Banda della Brigata Sassari. Al molo Ichnusa sarà una giornata intensa di regate per tutte le categorie: regata inshore per i Figaro3 e competizioni spettacolari per i Waszp e Wing. Saranno queste regate a delineare la classifica finale di questa prima tappa in terra di Sardegna e a decretare quindi i vincitori. Nella serata di ieri un talk con Unica Sailing Team: un progetto dell'Università degli Studi di Cagliari che nasce con l'intento di partecipare alla Foiling SuMoth Challenge, una sfida dove diversi atenei provenienti da tutto il mondo si sfidano nella progettazione, realizzazione e si impegnano a far regatare imbarcazioni di classe moth, il più ecosostenibili possibile. Le imbarcazioni di classe moth sono barche foiling costruite in carbonio, un materiale ad alte prestazioni e impatto ambientale. Lo scopo ultimo dei team è quello di abbattere questo limite, innovando sia la parte di progettazione, scelta di materiali e componentistica, sia i metodi di costruzione. Il team è composto da soli studenti provenienti da vari dipartimenti dell'ateneo di Cagliari: Ingegneria, Filosofia, Fisica, Scienze della Comunicazione. Questo, oltre che favorire un forte scambio tra discipline diverse, permette di studiare in maniera pratica ciò che si studia sui libri, permettendo quello che viene definito 'learning-by-doing'. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour conferma la sua natura di evento innovativo che promuove, oltre la vela e i suoi valori, molteplici temi: dalla sostenibilità ambientale all'inclusione sociale nello sport passando per la valorizzazione dei territori e delle loro eccellenze. L'evento è organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con Marina Militare e Ssi Sports & Events, con il supporto di Enit - Agenzia Italiana per il Turismo, main partner del tour, della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e il Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio come partner istituzionale.