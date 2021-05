MotoGp, Bagnaia frena l'entusiasmo: "Mancano ancora tante gare"

MOTOGP

Per il quinto appuntamento del Mondiale 2021, la MotoGp fa tappa in Francia, sul circuito di Le Mans. Nella conferenza stampa della vigilia, 'Pecco' Bagnaia, leader della classifica piloti, predica calma: "Bello essere in testa, ma è ancora presto: sono passate solo quattro gare". Quartararo, secondo a 2 punti dall'italiano della Ducati e padrone di casa, è pronto al riscatto: "A Jerez è stato frustrante, ma ora mi sento pronto".

Pur non riuscendo a salire sul gradino più alto del podio per la quarta volta in stagione, a Jerez 'Pecco' Bagnaia è comunque riuscito ad ottenere due grandi risultati: il secondo posto nel Gp di Spagna e la leadership in classifica piloti con 66 punti, 2 in più di Quartararo. Per l'italiano della Ducati, però, è troppo presto per farsi travolgere dall'entusiasmo. Nella conferenza stampa alla vigilia del Gp di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGp, Bagnaia predica infatti calma: "Essere in testa alla classifica è bello, ma sono passate appena 4 gare: è ancora presto". 'Pecco' proverà a restare in vetta e, possibilmente, trovare la prima vittoria stagionale sul circuito di Le Mans, pista a lui gradita. "Questo tracciato mi piace, le condizioni meteo saranno fondamentali. Potrebbe piovere e sul bagnato ho fatto solo 6 gare, ma la nostra moto va forte nonostante gomme non facili da gestire: sono pronto a gareggiare".

Chi a Le Mans va a caccia del riscatto è il padrone di casa, Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha non è andato oltre il tredicesimo posto in Spagna, perdendo la vetta del Mondiale, ora distante due punti: "La gara di Jerez è stata frustrante, facevo sempre più fatica a frenare, non avevo più energie e mancava ancora tanto. Ma ora dopo l'operazione sto meglio: sono pronto. Non vedo l'ora di provare la moto sul bagnato. Io mi sento forte anche sull'asciutto, ma sono pronto a qualsiasi condizione".

Grande soddisfazione, invece, per Jack Miller, vincitore a Jerez: "Ho provato tante sensazioni, tra cui sollievo ma anche voglia di tornare subito in pista. A Le Mans punto a fare lo stesso weekend in Spagna, mi sono preparato per ogni condizione meteo". Dopo i due secondi posti, invece, sono arrivati due risultati deludenti per l'altro padrone di casa, Johann Zarco: "Non ho fatto molti punti a Jerez, è andata male considerando Miller e Bagnaia, ma il primo posto di 'Pecco' mi dà grande fiducia: spero di festeggiare insieme a loro". Sul podio in Spagna, insieme a Miller e Bagnaia, ci è finito invece Franco Morbidelli: "Il terzo posto ha un sapore speciale e diverso - dice l'italiano della Petronas - le prime due gare mi hanno fatto capire che dovevo aumentare il mio livello e spero di farlo insieme al mio staff. Le mie aspettative sono le stesse: voglio migliorare, indipendentemente dalla pioggia".