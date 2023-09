MotoGP, Bagnaia: "Il 2° posto era il massimo, Martin e Bezzecchi più competitivi"

© Getty Images

Francesco Bagnaia si dice soddisfatto del 2° posto strappato nella Sprint Race del GP d'India: "È stata una bella gara, il secondo posto era il massimo che potessimo ottenere visto com'era cominciato il weekend, sono contento - le parole del pilota Ducati a Sky -. Dopo le libere avrei detto che avremmo fatto fatica, eravamo in difficoltà soprattutto sulla stabilità. Siamo anche stati fortunati che Bezzecchi è rimasto fuori dai giochi (per l'incidente al via, ndr), altrimenti saremmo stati terzi".