MotoGP: Bagnaia domina a Portimao, 2. Vinales. Marquez stende Oliveira

GP PORTOGALLO MOTOGP

Dopo la gara sprint della vigilia, il campione del mondo in carica domina anche il GP vero e proprio

© Getty Images Francesco Bagnaia incontenibile a Portimao. Il campione della Ducati si aggiudica la vittoria nel primo appuntamento del Mondiale, iniziato con l'incidente provocato da Marc Marquez che ha compromesso la gara di Jorge Martin e colpito l'incolpevole Miguel Oliveira, che era scattato perfettamente dalla seconda fila al semaforo. Sul podio con Bagnaia (che alla vigilia aveva vinto la prima Sprint Race della storia) salgono Maverick Vinales e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo di Aprilia ha provato a minacciare la leadership di Bagnaia nella prima parte del GP, per poi arrendersi alla superiorità dell'italiano. Bezzecchi è invece emerso dalla bagarre per il terzo gradino del podio con Johan Zarco (Ducati Pramac), Alex Marquez (Ducati Gresini), con le KTM di Binder e Miller e con la Yamaha di Fabio Quartararo, sul traguardo in quest'ordine dalla quarta all'ottava posizione.

© Getty Images

Primi giri di furiosa bagarre, poi un GP dallo sviluppo molto più lineare e addirittura cristallizzato, almeno per quello che riguarda la caccia alla vittoria. Al via è stato l'idolo di casa Miguel Oliveira ad accendere la miccia dalla seconda fila ma l'exploit del pilota portoghese in sella alla Aprilia RNF è stato letteralmente stroncato dalla foga di Marc Marquez. L'autore della pole è infatti entrato in contatto con la Ducati di Martin che gli ha fatto da sponda, mandandolo a colpire la gamba destra di Oliveira, subito portato al centro medico del circuito, dove la prima radiografia ha escluso fratture. Conseguenze fisiche anche per il Cannibale, al quale nel dopogara è stata diagnosticata la possibile frattura del primo metacarpo della mano destra, con la necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore al suo rientro in Spagna.

© GET

Da lì in avanti, due gare in una: il confronto (di breve durata in realtà) tra Bagnaia e Vinales per il primo posto e quella che ha riguardato un buon numero di piloti per il terzo gradino del podio. In sella all'unica Ducati Lenovo in gara dopo l'incidente di Enea Bastianini nella gara Sprint, Bagnaia ha ben presto fatto valere la sua legge vincendo la resistenza di Vinales che sulla distanza ha pagato probabilmente anche la diversa scelta di gomme: doppia media per Pecco, dura e media per lo spagnolo. Maverick ha comunque brillato molto più del proprio compagni di squadra ALexi Espargarò, che aveva battuto anche in qualifica. Aleix è andato in progressione, ma la sua scalata si è fermata al nono posto del ranking davanti ad Alex Rins ed alle spalle di Fabio Quartararo che deve accontentarsi di un opaco ottavo posto.

© Getty Images

La caccia al terzo gradino del podio ha alla fine visto prevalere Marco Bezzecchi che ripete l'exploit della scorsa estate ad Assen e permette... a VR46 di vincere la sfida dei "satelliti" Ducati davanti a Zarco (Pramac) e Alex Marquez (Gresini). Per Bezzecchi una gara senza mai risparmiarsi: prima per staccare i diretti rivali di cui sopra, poi per accennare un tentativo di aggancio a Vinales, poi rivelatosi irrealizzabile. Bravo Marco ad accontentarsi (si fa per dire!), evitando di strafare. Mancano all'appello - tra i ducatisti - sia Martin che Marini. Coinvolto nell'incidente con Marc Marquez, lo spagnolo ha rimontato dal fondo ma è scivolato mentre si stava affacciando alle posizioni che contano. L'italiano è ugualmente caduto nel finale, facendo purtroppo per lui il bis del passaggio a vuoto della Sprint.