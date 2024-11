MotoGP, Bagnaia campione del mondo 2024 se: le combinazioni

Con 37 punti come massimo conquistabile (12 dalla Sprint e 25 dalla gara domenicale), Bagnaia vince se conquista 24 punti in più di Martin e dunque: se Pecco ne facesse 37, Martin dovrebbe farne non più di 12; se Bagnaia ne conquistasse 24, il rivale dovrebbe farne al massimo 10 e così via. Ovviamente il pilota piemontese dovrà presentarsi prima della gara lunga con al massimo 25 punti di distacco da Martin.