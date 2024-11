MotoGP, Bagnaia: “Mi sento libero, sia io che Martin meritiamo il titolo”

Decisamente più bloccato e nervoso Jorge Martin: “Sono molto contento ed entusiasta ad essere qui e lottare con Pecco per il Campionato del Mondo. È un privilegio, è molto bello poter correre per Valencia. Sono fiducioso e ho fiducia in me stesso. Ho avuto tanti pensieri, cercavo di pensare di predire il futuro perché lo faccio sempre nella vita. Sono stato nervoso, ma non vedo l’ora di correre. Cercherò di divertirmi ed essere me stesso. La mia strategia è fare tutto quello che faccio sempre, cercare di essere competitivo dal venerdì alla domenica. Finalmente posso correre pensando soltanto a me stesso. Ovvio che se potrò vincere il titolo già sabato sarebbe meglio, ma farò il massimo. Pecco potrebbe darmi qualche consiglio (ride, n.d.r.), era nella mia posizione lo scorso anno. Mi sento in un buon momento. Sono grato a Ducati per avermi fornito gli stessi strumenti per poter lottare. Non penso di non essere stato abbastanza per loro, ci sono stati interessi anche in altri aspetti. Sono contento della decisione per il mio futuro, continueremo ad avere un buon rapporto perché in futuro non si può mai sapere. Nella mia carriera sono sempre stato dietro a Pecco, mi sono serviti due anni per arrivare al suo livello. È una bella rivalità, forse non siete abituati ad avere una rivalità tra due ragazzi che hanno un buon rapporto ma spero che le cose non cambieranno”.