MotoGP, l'ultima gara della stagione si disputerà a Barcellona

Carmelo Ezpeleta ha spiegato così la scelta del Circuit de Catalunya: "Abbiamo esaminato tutte le possibilità che avevamo, è molto impegnativo organizzare un evento in due settimane, ma pensiamo che Barcellona sia il posto migliore possibile data la vicinanza a Valencia e che molte persone si erano già organizzate per andare alla gara finale: sappiamo di poter aiutare la Comunità di Valencia anche da questa location. Abbiamo chiesto al Governo della Catalogna di poter organizzare l'evento lì: vogliono essere allineati, sia con il governo spagnolo, sia con quello di Valencia prima di confermare l'evento, e speriamo che la conferma arrivi nelle prossime 48 ore. L'urgenza in questo momento è Valencia, non confermare il nostro GP: una volta confermato inizieremo a lavorare il più duramente possibile, perché è sicuramente una sfida, ma pensiamo che ci siano molte cose buone che possiamo fare e sentiamo di doverlo ai nostri fan. Vogliamo ringraziare l'intera comunità della MotoGP, i piloti e i team, per il loro aiuto e supporto".