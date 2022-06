MotoGP, Bagnaia alla vigilia di Montmeló: "Sarà importante confermarsi dopo il Mugello"

IN SPAGNA

Il pilota della Ducati parla prima del GP di Catalogna: "Bisognerà migliorare ed essere intelligenti". Quartararo sul rinnovo con la Yamaha: "Sono felice"

La MotoGP fa tappa al Montmeló, per il nono appuntamento del Mondiale. Nella conferenza stampa alla vigilia del Gp di Catalogna, 'Pecco' Bagnaia, vincitore al Mugello, afferma di voler ripetere quanto fatto con la sua Ducati: "Sarà importante migliorare ed essere intelligenti". Non nasconde la soddisfazione Fabio Quartararo, fresco di rinnovo con la Yamaha fino al 2024: "Sono felice, il team sa come intervenire sulla moto". La MotoGP non si ferma mai: Montmelò bollente





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Vedi anche Motogp MotoGP, Quartararo rinnova con Yamaha: contratto fino al 2024 Vincere per confermare quanto di buono fatto vedere al Mugello: questo è l'obiettivo con cui Francesco Bagnaia e la Ducati si presentano al Montmeló, dove andrà in scena il nono appuntamento del Motomondiale 2022. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia del Gp della Catalogna, 'Pecco' ha indicato la strada per trionfare, come fatto nel circuito di casa: "Sarà importante confermarsi, questa pista mi piace, così come la gente. Bisognerà migliorare nell'aderenza, il degrado della ruota sul lato sinistro mi preoccupa. Ci sarà tanto lavoro da fare e dovremo essere intelligenti, ma sono certo che saremo competitivi".

La notizia più importante di giornata, tuttavia, è il rinnovo fino al 2024 del campione del Mondo, nonché leader della classifica, Fabio Quartararo, che si è legato con la Yamaha per altri due anni: "Sono felice - dice il francese - anche se non è stata una decisione semplice. Ho avuto del tempo per pensare e due settimane fa ho fatto questa scelta. Il team ha aggiunto nuove persone nell'area del motore, e ora tutti sanno dove intervenire con la moto: questo mi ha convinto a rinnovare, l'arrivo di nuove persone per concentrarsi su questa parte è stato importante nella mia scelta". Archiviata la questione prolungamento del contratto, è tempo di pensare al weekend in Catalogna: "Quella del Mugello è stata una gara strana, qui possiamo lottare per la vittoria. Voglio avere la miglior moto possibile e la Yamaha sta facendo il massimo".

Chi è a caccia di riscatto, invece, è Enea Bastianini, già a quota tre vittorie in stagione, ma con anche due ritiri, il secondo dei quali arrivato proprio al Mugello: "Ci vorrà più costanza in questa stagione, devo restare concentrato e fare meglio. Montmeló è una buona pista per me, molto tecnica: sono molto motivato". Aleix Espargaró, distante appena 8 punti in classifica dal leader Quartararo (122 a 114), proverà invece a sfruttare la gara casalinga: "Questo per me è un weekend speciale, ho sempre sognato di correre qui: ci arrivo nel momento migliore della mia carriera e spero di fare una bella gara. Non sento la pressione: sono in lotta per il titolo, voglio divertirmi e dare spettacolo".