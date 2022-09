MotoGP, Bagnaia: "Ad Aragon senza pensare al Mondiale"

CACCIA A QUARTARARO

Il pilota della Ducati cerca la quinta vittoria di fila sulla pista che gli ha regalato il primo successo nella classe regina. Quartararo preoccupato: "Sarà la gara più dura"

© Getty Images Francesco Bagnaia cerca ad Aragon la quinta vittoria di fila, che gli permetterebbe di accorciare ancora sul capoclassifica Quartararo. Quello spagnolo è un tracciato amato dal ducatista, che proprio lo scorso anno ottenne qui il suo primo successo in MotoGP. “Sono molto contento di tornare a correre ad Aragon, dove lo scorso anno ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP. In generale, è una pista molto buona per noi e credo che quest’anno potremo essere anche più veloci rispetto allo scorso anno", ha detto il piemontese.

Vedi anche Motogp Di nuovo in sella: Marquez ok, ritorno in gara nel GP di Aragon "In ogni caso, affronteremo il fine settimana con lo stesso approccio di sempre, ovvero dando il massimo dal venerdì e concentrandoci esclusivamente sul weekend di gara, senza pensare al mondiale”, ha aggiunto.

Dal canto suo, Fabio Quartararo sembra essere braccato e spera che i test di Misano abbiamo fatto bene alla sua Yamaha, anche se non nasconde una certa preoccuopazione. "Penso che quella di Aragon sarà la gara più dura di quelle che mancano. Ma sono concentrato. Voglio fare una grande gara, anche se qui non ho mai fatto meglio di quinto. Spero che potremo essere forti, fare una grande gara ed essere orgogliosi di noi stessi", le parole del francese.

Il GP d’Aragona apre l’impegnativa trasferta con tre Gran Premi consecutivi che si disputeranno prima in Spagna e poi in Giappone e Thailandia, e che potrebbe risultare decisivi nella corsa al titolo.