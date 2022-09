Di nuovo in sella: Marquez ok, ritorno in gara nel GP di Aragon

MOTOGP

Il campione della Honda aveva svolto due giorni di test all'indomani del recente GP di San Marino a Misano Adriatico.

© Getty Images Centodieci giorni dopo la sua ultima apparizione in gara al Gran Premio d'Italia l'ultima domenica di maggio al Mugello (e quattro interventi al braccio destro), Marc Marquez è pronto per tornare in gara al Gran Premio di Aragon in programma questo fine settimana. L'otto volte campione del mondo della Honda tornerà a confrontarsi con i suoi avversari su di un tracciato sul quale il Cannibale si è sempre trovato a proprio agio, avendovi conquistato cinque vittorie (le ultime quattro delle quali consecutive) nella premier class tra il 2013 e il 2019.

Dopo aver completato una redditizia due giorni di test a Misano e proseguito la sua intensa preparazione a casa, Marc Marquez ha fissato insieme al team Repsol Honda la data del suo ritorno in gara: il Gran Premio d'Aragona, centodieci giorni dopo la sua ultima apparizione in gara con un moto della premier class al Gran Premio d'Italia del 29 maggio scorso. Dopo l'esito positivo del quarto intervento all'omero del braccio destro, l'otto volte campione del mondo ha seguito le direttive del team medico in modo da facilitare il pieno recupero.

In seguito a diversi controlli, consulti e test, tutte le parti coinvolte hanno espresso soddisfazione per il livello di recupero raggiunto, autorizzando il passo successivo: il ritorno alle competizioni. L'obiettivo di Marc nel fine settimana in arrivo è il costante miglioramento delle sue condizioni in sella e la verifica del suo livello di rendimento nell'arco di un weekend di gara. Essendo lui originario di Cervera, il MotorLand Aragon di Alcaniz (le due località distano tra di loro un centinaio di chilometri in linea d'aria, ndr) può essere considerato un circuito di casa da parte di Marc, che potrà quindi contare sul sostegno da parte del suo pubblico.

© Getty Images

Con sei gare ancora da disputare da qui a fine stagione, il Mondiale di Marquez riparte dalla quindicesima posizione della classifica generale e dai 60 punti raggranellati nelle sei gare disputate tra l'apertura stagionale di Losail e la gara del Mugello (saltando Indonesia ed Argentina), con il quarto posto di Barcellona come miglior risultato, il quinto del Qatar, il sesto posto raggiunto ad Austin, Portimao e Le Mans prima di fermarsi all'indomani del GP d'Italia chiuso in decima posizione.