MotoGP Austria, Marquez: "Se posso fare il mio ritmo, vinco"

Si gode la pole da record Marc Marquez e pensa già a come trionfare domenica, quando il GP si disputerà sull'unico tracciato in cui il fenomeno spagnolo non ha ancora vinto: "Vincere su tutte le piste del Mondiale? Ci proviamo, vogliamo lottare. In ogni caso oggi è stata una grande giornata, cercavo l'1'22 e forse ce la potevo fare, ma poi ho pensato che era un grosso rischio. Dobbiamo capire la gomma migliore per la gara, specialmente la posteriore. Molto dipenderà anche dalla scelta di Dovi, se parte forte può essere pericoloso, specialmente nei primi giri, ma se mi metto davanti e faccio il mio ritmo ho il passo per vincere".

È comunque soddisfatto Andrea Dovizioso, che nonostante un distacco pesante ha centrato la prima fila e si dice pronto a dare battaglia a Marquez per la vittoria: "Obiettivo raggiunto. Era fondamentale partire in prima fila, perché Marc ha un gran passo, vorrà partire forte e scappare. Questo è il modo migliore per vincere la gara. Il nostro passo è ottimo, vediamo se riusciremo a contrastare Marc. Lui ha qualcosina in più sicuramente, ma la gara è lunga. Vediamo se riusciamo a tenergli testa fino alla fine e non come a Brno, che a un certo punto ci siamo dovuti arrendere".

Qualifica da dimenticare per Valentino Rossi, che però pensa di essere messo abbastanza bene in ottica gara: "Non sono soddisfatto - ha ammesso il Dottore - Speravamo di ottenere qualcosa in più perché il ritmo con le gomme da gara è buono. In qualifica però ho commesso un paio di errori e il margine era davvero minimo. Partire dalla quarta fila non è positivo. Dovrò partire bene e cercare di non farmi superare né da Espargaro né da Petrucci, che scatteranno al mio fianco. Penso che Marquez e Dovi sono quelli messi meglio e Maverick sembra avere un passo leggermente migliore del mio. In termini di passo però sono al livello di tutti gli altri. Eventualità pioggia? Le temperature più basse possono aiutarci, ma spero che sia una gara asciutta".

Grandi sorrisi anche per Francesco Bagnaia, che a Spielberg ha strappato la miglior qualifica nel suo primo anno in MotoGP: "Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Abbiamo lavorato tanto, con molta tranquillità. Questa moto è particolarmente adatta a questo circuito e questo certamente ci ha aiutato. Qui ho molto feeling con l'anteriore e questo è ciò di cui avevo bisogno. Abbiamo tenuto la gomma media per il Q2 ed è andata bene. Partire quinti è una grande cosa. Oggi mi sono divertito, ma la cosa migliore è che siamo già proiettati positivamente alla gara".

Deluso Danilo Petrucci, che partirà 12° dopo una caduta nel finale del Q2: "Ovviamente sono molto dispiaciuto per la caduta, anche perché oggi avevamo dimostrato di avere un buon passo. Partire così indietro sicuramente non ci aiuterà e dovrò cercare di recuperare posizioni nei primi giri. Avevamo lavorato bene, ma chiaramente la caduta ha complicato le cose: stavo spingendo molto, ho fatto un errore e sono scivolato. Peccato, ma adesso sono molto motivato: come ho detto abbiamo un buon passo e oggi sono stato veloce anche con il caldo, questo mi dà fiducia per la gara. Lottare con Marquez? Seguendolo ho visto che andava due-tre decimi più forte di me a ogni passaggio. Vista la situazione, domenica in gara lui non sarà un mio problema".

Gioia per Fabio Quartararo, che a Spielberg ha conquistato la sua quinta prima fila stagionale, nell'anno da rookie: "È come una pole - ha detto il francese della Yamaha - L’obiettivo qui era fare quinto, sesto, settimo...Alla fine ho fatto secondo e sono molto contento di questo. Il giro non è stato perfetto, ma ero veramente al limite. In FP3 eravamo davvero lontani dai primi, ma abbiamo dato tutto. Sappiamo che questo è un circuito veramente diffiicile per noi, specialmente per la velocità di punta. La gara? Faremo il possibile, ma non abbiamo il passo per stare coi big. Ci servirà come esperienza e per compararci con i piloti ufficiali".