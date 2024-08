MotoGp Austria: miglior tempo di Martin, quarto Bagnaia

© Getty Images

È di Jorge Martin su Ducati Pramac il miglior tempo delle prime prove libere del Gran Premio d'Austria di MotoGp sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo ha chiuso in 1'29"654 davanti all'azzurro Franco Morbidelli staccato di oltre 2 decimi. Terzo posto per Pol Espargaro su Ktm. Al quarto posto sulla Ducati ufficiale Pecco Bagnaia che ha chiuso in 1'29"964.