MotoGP Austria, Bagnaia: "Fatto qualcosa di incredibile, sono davvero felice"

MOTOGP AUSTRIA

Il pilota Ducati dopo il trionfo a Spielberg: "Io e Martin abbiamo fatto un passo pazzesco"

© Getty Images Grandi sorrisi per Pecco Bagnaia dopo il trionfo nel GP d'Austria di MotoGP: "Il passo è stato incredibile, io e Jorge abbiamo fatto qualcosa di pazzesco in termine di velocità e costanza - le parole del pilota Ducati a fine gara -. Ho provato a fare un pochino di più di lui per prendere un po' di distanza, sono davvero contento. Voglio ringraziare il mio team e l'Academy per il lavoro che facciamo ogni giorno".

"La gara è stata tiratissima, mi sono messo davanti subito perché sapevo che il mio ritmo era buono - ha poi proseguito nella sua analisi a Sky -. Ho provato ad aprire il gap fino a 2 secondi, da lì è stato tutto più facile, perché non c'era più gomma né per me né per lui. Vincere entrambe le gare è stato molto importante. Il duello con Martin? Lui ti può sorprendere con una palla corta dopo 6-7 palle lunghe di fila... Io cerco di picchiare forte sempre".

BASTIANINI: "PODIO OLTRE LE ASPETTATIVE"

Quasi sorpreso del suo ottimo risultato l'altro ducatista, Enea Bastianini: "È un podio che va oltre le mie aspettative, ho sofferto con l'anteriore nel warm up e anche durante la gara, ma sono stato aggressivo. Ho provato a star vicino a Pecco e Jorge, ma oggi era davvero difficile. Comunque sono soddisfatto, sto migliorando di gara in gara".