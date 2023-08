MotoGP, Bagnaia: "Molto contento, dimostrato appieno il nostro potenziale"

LE PAROLE

Il ducatista si gode il trionfo di Spielberg: "Mi aspettavo un passo anche più veloce". Bezzecchi: "Il team ha fatto qualcosa di incredibile"

© Getty Images Francesco Bagnaia si gode un trionfo senza storie nel GP d'Austria, dominato dal primo all'ultimo giro dalla sua Ducati: "Mi aspettavo un passo acnhe più veloce in gara - ha confessato il pilota piemontese al termine della gara -. A un certo punto abbiamo anche cominciato a faticare all'anteriore, ma sono molto contento. Abbiamo dimostrato appieno il nostro potenziale, devo ringraziare tutti".

"Avevamo due strategie in mente: o spingere subito e creare un gap, oppure gestire gomme e benzina se non fossi partito benissimo - ha poi spiegato a Sky Sport -. In realtà sono partito bene, ma ho tenuto un passo un filo più lento rispetto alle mie potenzialità, anche se alla fine la gomma posteriore spinnava comunque parecchio. Gli ingegneri e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro e questo è stato il risultato. Mi trovavo molto bene, dovevo solo stare attento in frenata perché nonostante fossi da solo la pressione all'anteriore era molto alta. A parte questo sta funzionando tutto molto bene, ogni volta otteniamo qualcosa in più. È la prima volta che vinco con così tanto distacco, forse è stato il miglior Pecco della stagione".

BEZZECCHI: "IL TEAM HA FATTO QUALCOSA DI INCREDIBILE"

Grande gioia anche nelle parole di Marco Bezzecchi, che col 3° posto ha riscattato l'incidente al via nella Sprint Race: "Ieri potevo fare anche meglio di quanto fatto oggi, sentivo di poter fare una bella gara - ha detto il pilota VR46 -. Ero molto triste e motivato per oggi, il team ha fatto qualcosa di incredbile. Voglio ringraziarli tutti: Valentino, tutti coloro che mi sopportano e la mia famiglia".

"Ho preso l'antidolorifico per la gara, ma sto bene - ha poi aggiunto a Sky Sport -. Il sorpasso a Marquez? Mi dò un 8, o un 7,5... Me lo sono cucinato un po', dovevo far scendere la temperatura e la pressione della gomma che era davvero alta. Sono molto contento. In generale è difficile sorpassare, poi Alex stacca sempre fortissimo. Ieri mi sono fatto prendere dalla voglia di strafare. Fossi stato più fluido avrei fatto un tempo migliore in qualifica e sarei rimasto fuori dai casini alla Curva 1...".

BINDER: "HO PROVATO A TENERE IL PASSO DI PECCO, MA..."

Si è dovuto accontentare del 2° posto Brad Binder con la sua Ktm: "Sapevo che ci mancava qualcosa a livello di trazione, ho cercato di tenere il passo di Pecco il più possibile, poi il grip al posteriore ci ha salutato e ho pensato solo a portarla al traguardo. Comunque abbiamo fatto un lavoro straordinario tra sabato e domenica, anche se c'è ancora tanto da fare. Sono molto contento per questo podio davanti al pubblico di casa".