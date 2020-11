MotoGP, arriva la stangata per Iannone: 4 anni di sospensione per doping

Il Tas di Losanna ha condannato Andrea Iannone a 4 anni di sospensione, mettendo di fatto la parola fine alla carriera del pilota di Vasto. La sanzione decorre dal 17 dicembre 2019, giorno in cui era stata comunicata la sua positività a uno steroide anabolizzante (il Drostanolone), in seguito a un controllo antidoping svolto dopo il GP di Malesia. Iannone era stato condannato a 18 mesi di sospensione lo scorso 31 marzo dalla Corte Disciplinare Internazionale, ma i giudici svizzeri hanno deciso di accogliere la richiesta della World Anti Doping Agency, infliggendo all'ormai ex pilota Aprilia la sentenza più dura.

lapresse