MotoGP, arriva il via libera dei medici: Marquez in pista a Portimao

L'ultimo check a cui si è sottoposto alla vigilia del weekend di gara ha dato esito positivo: il pilota Honda gareggerà in Portogallo. Ci sarà anche Miller

Marc Marquez può ufficialmente tornare in pista. Dopo l'ok ricevuto lo scorso 10 aprile dall'equipe medica che lo aveva seguito in questi mesi di riabilitazione è arrivato il via libera anche da parte dei medici del paddock, a seguito di un check effettuato alla vigilia del weekende del GP del Portogallo. L'8 volte campione del mondo sarà in pista a Portimao, pronto a dare battaglia in sella alla sua Honda cominciando dalle libere di venerdì. La Ducati ha confermato che ci sarà anche Jack Miller, dopo l'operazione al braccio. Getty Images

Anche Jack Miller ha avuto l'ok dei medici ed è stato dichiarato "fit" per il weekend portoghese. L'australiano della Ducati era stato operato al braccio destro per sindrome compartimentale e ha già annunciato che non potrà essere al 100% della condizione.

