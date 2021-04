Marquez pronto per Portimao: "Bella sensazione tornare in pista"

"E' una bella sensazione tornare in MotoGP, con la mia squadra e la mia moto". A dirlo è Marc Marquez, che dopo aver ricevuto il via libera dai medici nel weekend è pronto a tornare in pista in vista del GP di Portimao, in programma questo fine settimana. "Abbiamo lavorato molto duramente per raggiungere questo obiettivo, passando molte ore in palestra e insieme al mio fisioterapista Carlos - ha aggiunto il campione della Honda HRC - Ci sarebbe piaciuto essere al via in Qatar, ma alla fine i medici me l'hanno sconsigliato e io li ho ascoltati. Mi sono davvero concentrato sull'ascoltare i medici e sulla comprensione del mio corpo per poter tornare in MotoGP e fare ciò che amo".

"Ho un po' di esperienza in Portogallo, l'obiettivo di questo weekend è lavorare bene - ha concluso Marquez, al rientro dopo uno stop di nove mesi - Passo dopo passo sto tornando e questo è molto positivo dopo un lungo periodo di stop".

afp