MotoGP Argentina, lacrime Espargarò: "Un sogno". Martìn: "Ho dato tutto"

MOTOGP ARGENTINA

Primo successo in MotoGP alla 200esima gara in top class per lo spagnolo che regala ad Aprila la prima storica vittoria

Alla gara numero 200 in carriera nel Motomondiale arriva finalmente la prima vittoria in top class per Aleix Espargarò. Lacrime di gioia, entusiasmo alle stelle per il pilota spagnolo che regala alla scuderia di Noale il primo storico trionfo in MotoGp ad Aprilia: "Sono molto felice, c'è voluto tanto tempo per essere qui ma è stata una gara speciale, la mia numero 200. Avevo il passo, la pressione era tanta perché tutti mi dicevano che sarebbe stato semplice e così non è stato. Avevo una doppia pressione, tutti mi dicevano che avrei vinto, ma per me è tutto nuovo nella gestione". Getty Images

"Non ho fatto il passo che volevo, ho cercato la configurazione giusta e negli ultimi giri ci sono riuscito. A Noale lo meritano, siamo in testa alla classifica piloti ed è un sogno" ha concluso Espargarò.

Secondo posto e tanti applausi per Jorge Martìn: "Sono molto fiero di quello che ho fatto, ho sofferto tanto ma sono partito bene. Ho fatto del mio meglio, sono stato al limite ma sono molto contento anche per Aleix per la prima vittoria ottenuta. Ora testa a Austin, dove possiamo andare molto forti".

A chiudere il podio è Alex Rins, in sella alla sua Suzuki: "Sono molto felice, non al 100% perché non sono partito bene. Tornare sul podio è bello, ringrazio tutti per questo traguardo che dedico al team e alla mia famiglia che mi supportano sempre. Grazie anche ai tifosi argentini".