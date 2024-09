MotoGP Aragon: trionfa Marquez, caduta pesante per Bagnaia

MOTOGP ARAGON

Dominio incontrastato per lo spagnolo, Martin chiude 2° e allunga a +23 su Pecco nel Mondiale

Anche la gara lunga, dunque, ha confermato lo strapotere di Marquez al Motorland. Un weekend in cui non ce n’è mai stata per nessuno: pole con distacchi abissali, trionfo nella Sprint, trionfo nel GP. Tutto quasi troppo facile per l’otto volte iridato, che resta lontano dalla vetta del Mondiale (70 i punti che lo dividono da Martin), ma che ora che ha ritrovato la vittoria sembra di nuovo pronto a dare battaglia fino all’ultima gara.

Martin ha fatto il suo dovere: consapevole di non poter competere col passo di MM93 si è messo in una tranquilla seconda posizione e ha completato una gara pulita e senza sbavature, che gli ha permesso di allungare ancora su Bagnaia.

Per Pecco era stata una gara tutto sommato positiva, dopo le enormi difficoltà della Sprint: il campione in carica era stato ancora autore di una partenza problematica sullo sporco, ma la gomma media gli aveva permesso di rimettersi presto in carreggiata e di venire fuori nel finale di gara, tanto da assaporare il podio. Proprio nel momento in cui l’obiettivo si stava concretizzando è però avvenuto il pasticcio: sul contatto con Marquez Jr ci sarà da discutere a lungo, ma la sostanza è che il piemontese si ritrova a dover nuovamente inseguire in un Mondiale che somiglia sempre più a una montagna russa.

Alle spalle di Acosta, autore di una gara solida, ma ritrovatosi sul podio quasi per caso, ha chiuso Brad Binder con la prima Ktm ufficiale e poi in sequenza Enea Bastianini con l'altra Ducati ufficiale, Franco Morbidelli con l'altra Pramac e le due VR46 di Fabio Di Giannantonio (sotto investigazione per la pressione pneumatici) e Marco Bezzecchi.

Altra gara complicatissima per le Aprilia: 11° Espargaro, costretto al ritiro Vinales. Nella ghiaia al secondo giro Oliveira con la Trackhouse, solo 16° il suo compagno di team Raul Fernandez.