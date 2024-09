Aragon GP, Bagnaia cade centrato da Alex Marquez: duro colpo in pista e per il Mondiale

IL FATTO

Il pilota della Ducati è stato protagonista di un incidente con lo spagnolo che gli è salito sopra con la moto

MotoGp Aragon, brutto incidente per Bagnaia: Alex Marquez gli sale sopra con la moto















© Da video 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Zero punti per Pecco Bagnaia nell'Aragon GP e duro colpo nella corsa verso il terzo titolo mondiale consecutivo in Moto GP. Nel corso del 18° giro mentre era impegnato nella rincorsa ad Alex Marquez, il pilota della Ducati dopo un sorpasso all'esterno è stato centrato in pieno dallo spagnolo della Gresini Racing MotoGP con le due moto che si sono agganciate trascinando entrambi i piloti sull'asfalto in maniera pericolosa. Bagnaia, infuriato e acciaccato, dopo qualche attimo di preoccupazione si è trasferito al centro medico sulle proprie gambe per i controlli di routine. L'incidente con Alex Marquez sarà comunque oggetto di investigazione al termine della gara.

Il primo bollettino medico, per fortuna, non ha portato ulteriori notizie negative per Bagnaia che non ha subito fratture ma solamente una forte contusione alla clavicola sinistra.