MotoGP Aragon, Libere 3 bagnate: svetta Rins, non cambiano i tempi

DANIELE PEZZINI

Alex Rins è stato il pilota più veloce nel terzo turno di libere del GP d'Aragona, corso quasi totalmente sul bagnato. Lo spagnolo della Suzuki è stato l'unico a montare le slick nel finale, chiudendo in 1'55''934, tempo comunque lontanissimo da quelli del venerdì. Non è cambiata la classifica combinata: Marquez assoluto dominatore, seguito dalle Yamaha di Vinales, Rossi e Quartararo. Al Q2 anche la Ducati di Dovizioso, fuori quella di Petrucci.

È stata una sessione di fatto inutile quella del sabato mattina, dopo gli acquazzoni abbatutisi all'alba sul Motorland. Il sole è tornato piano piano a splendere sulla pista, ma l'asfalto è rimasto bagnato e i piloti hanno girato quasi esclusivamente con le rain. Maverick Vinales ha confermato quanto di buono era emerso in FP2, stampando il miglior tempo con gomme da pioggia (1'57''013), prima che Rins azzardasse quelle da asciutto e gli strappasse lo scettro.

Niente è cambiato in ottica qualifica, con gli accessi diretti al Q2 decisi dai tempi del venerdì: Marquez resta leader con quell'inarrivabile 1'46''869 che ha lasciato tutti a bocca aperta in FP1, Vinales, Rossi e Quartararo si confermano i suoi primi inseguitori, con distacchi comunque abissali. Il leader del Mondiale si è persino preso il lusso di rimanere ai box per tutta la terza sessione, sicurissimo di sé e del feeling con la propria Honda.

Al Q2 direttamente c'è anche Andrea Dovizioso con la Ducati (solo 14° in FP3), oltre alla KTM di Espargaro, alla Suzuki di Rins, all'Aprilia di Aleix Espargaro, alla Honda LCR di Crutchlow e alla Ducati Pramac di Miller. Il dato interessante è che tutti i costruttori hanno almeno una moto in top 12.

A inseguire dal Q1 ci saranno, tra gli altri, Petrucci, Morbidelli, Bagnaia e Iannone, oltre al solito Jorge Lorenzo, reduce dal pesante infortunio alla schiena e sempre più scoraggiato in sella a una Honda che non riesce a sentire davvero sua. Resta incerto il meteo per le qualifiche, con la pioggia che potrebbe tornare nel primo pomeriggio.

