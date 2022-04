MotoGP Americhe: Quartararo beffa Bastianini nel finale, Bagnaia in Q2

MOTOGP AMERICHE

Il campione del mondo in carica vola tra le curve del COTA portandosi in testa alla classifica combinata delle tre sessioni

È della Yamaha di Fabio Quartararo il miglior tempo della terza sessione di prove libere del GP delle Americhe a Austin. Il francese, che in 2:02.361 conquista il miglior crono della combinata di libere, chiude davanti alla Ducati Gresini di Enea Bastainini e alla Desmosedici factory di Miller. In ripresa anche Francesco Bagnaia, quinto dietro a Marc Marquez, con un balzo importante in combinata che gli consente di entrare direttamente in Q2. Getty Images

Si era lamentato della mancanza di velocità della sua M1 al termine della prima giornata di libere, ma forse bluffava. Con una super prestazione in FP3 Fabio Quartararo mette tutti in riga ad Austin conquistando il miglior tempo della sessione e della combinata, con un 2:02.361 che beffa nel finale un grande Enea Bastianini che vede il francese lontano di appena 59 millesimi. Un cambio netto di prestazione per la Yamaha rispetto ai due turni precedenti del venerdì, con un "Diablo" più in palla nella sessione del mattino americano e capace di strappare tempo e sorrisi per il suo box.

Bene anche le Ducati, che con Bastianini che ritrova il feeling delle prime gare e un Jack Miller in grande spolvero mandano un chiaro messaggio per il prosieguo del weekend. Mentre Marquez chiude quarto nella sessione e in combinata, Francesco Bagnaia gira col quinto tempo, il sesto complessivo della due giorni americana, facendo un balzo in avanti importante nella classifica dei tempi. Il ducatista, che partiva dal nono crono di ieri, ha davanti la Pramac di Zarco che non è riuscita a migliorarsi, poi dietro la Honda di Pol Espargarò e la Suzuki di Mir. In top 10, e dunque in Q2, ci sono anche l'Honda LCR di Nakagami e la Ducati del team Mooney VR46 di Marini.

Restano invece esclusi, e dovranno partire dal Q1, nomi eccellenti della griglia. Su tutti il leader della classifica piloti Aleix Espargarò, seguito da vicino dai due spagnolo Rins e Vinales. In ripresa la Yamaha di Morbidelli, che chiude col 14° tempo davanti a Martìn e Dovizioso. Gli altri italiani, Bezzecchi e Di Giannantonio, chiudono 22° e 23°, mentre continua il fine settimana di fatica dell'intero comparto KTM, con Binder 17° davanti ad Alex Marquez e Oliveira, mentre le Tech3 sono ancora in crisi con il 20° tempo di Gardner e l'ultimo di Raul Fernandez.