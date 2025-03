MotoGP, le pagelle del GP delle Americhe: Marquez torna sulla terra, Bagnaia si toglie un peso

A. Marquez 7,5 - Solido come una roccia, inscalfibile. Anche in una gara lunga in cui sembra faticare di più a tenere il passo delle due moto ufficiali lui riesce comunque a fare il vuoto sulle altre Ducati e sul resto della compagnia. Sei gare, sei piazzamenti al secondo posto, che si traducono in un risultato storico, visto che per la prima volta in carriera si ritrova al comando della classifica iridata. Chi l'avrebbe mai detto prima dell'inizio della stagione?