MotoGP al via, Morbidelli: "I test sono andati bene, ho una voglia pazzesca"

Il countdown è già cominciato da giorni, il 19 luglio a Jerez finalmente torna la MotoGP e Franco Morbidelli morde il freno: "Abbiamo tutti una voglia pazzesca - ha detto il pilota Petronas in esclusiva a Sportmediaset - siampo stati fermi tantissimo tempo. Abbiamo ripreso già da tre settimane, ma l'emozione vera è qualla di salire sulla propria moto e io non vedo l'ora. Questo è il secondo anno con la stessa squadra e so dove devo migliorare - continua 'Morbido' - spero di portare in pista i miglioramenti che ho in testa già da subito. Valentino? Con Vale sono abituato a lottare, in allenamento, quando giriamo al ranch con le minimoto, con Vale è sempre una lotta perchè siamo molto uniti e vogliamo sempre superarci. Lui è una leggenda, il migliore di sempre, ma io cerco sempre di mettergli le ruote davanti quando siamo in pista. Nei test è andata bene, l'inizio per me è stato buono, spero di andare avanti così e mettere le ruote davanti a più piloti possibili" ha concluso Morbidelli.