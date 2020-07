Quartararo avvisa Marquez: "Pronti a lottare"

Si accendono anche i motori della MotoGP: Domani a Jerez una giornata di test poi nel weekend la prima gara del Mondiale e Fabio Quartararo è tra i piloti più attesi: "Sono prontissimo per tornare in moto, siamo stati tanto tempo senza MotoGP e non vedo l'ora di tornare in sella", le sue parole al nostro Alberto Porta. Il francesino è reduce da un anno super e ha tra le mani una Yamaha che nei test invernali ha impressionato: "Favorito? Penso che soprattutto in inverno abbiamo fatto un lavoro molto buono, soprattutto in Qatar, arriviamo a Jerez con una moto completamente nuova ma siamo pronti per lottare".