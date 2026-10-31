Milan-Inter LIVE: le scelte di Amorim e Chivu, tutte le ultime verso il derby

Il conto alla rovescia è partito. Manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Inter, il primo derby di Milano ufficiale di questa stagione. I rossoneri hanno vinto tre delle ultime quattro stracittadine in Serie A e puntano a eguagliare il filotto di tre successi consecutivi ottenuto sotto la guida di Carlo Ancelotti tra il 2002 e il 2004. I nerazzurri invece vogliono mettere fine a un digiuno di vittorie che dura da 7 gare e continuare nella striscia di partite in gol: l'Inter ha segnato in tutte le ultime 19 partite di campionato. L'ultima chiusa a zero è stato proprio il derby della passata stagione.