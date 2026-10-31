Milan-Inter LIVE: le scelte di Amorim e Chivu, tutte le ultime verso il derby

Il conto alla rovescia è partito. Manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Inter, il primo derby di Milano ufficiale di questa stagione. I rossoneri hanno vinto tre delle ultime quattro stracittadine in Serie A e puntano a eguagliare il filotto di tre successi consecutivi ottenuto sotto la guida di Carlo Ancelotti tra il 2002 e il 2004. I nerazzurri invece vogliono mettere fine a un digiuno di vittorie che dura da 7 gare e continuare nella striscia di partite in gol: l'Inter ha segnato in tutte le ultime 19 partite di campionato. L'ultima chiusa a zero è stato proprio il derby della passata stagione.
Inter, le ultime sulle condizioni di Carlos Augusto - Non dovrebbero esserci sorprese in porta per i nerazzurri: Chivu ripropone il titolare Martinez, nonostante l’ottima partita di Provedel a Venezia. Resta ancora il dubbio per la difesa: Carlos Augusto, debilitato da un virus intestinale, dovrebbe recuperare. In questo caso rischia di uscire Bisseck, con Bastoni di nuovo centrale fra i tre di difesa. Ma il brasiliano potrebbe anche giocare più avanzato al posto del neopapà Dimarco, che si è allenato poco, non è sicuro di giocare visto il periodo di scarsa vena. A centrocampo il ballottaggio sembra ristretto a Zielinski e Mkhitaryan, con i rientri scontati di Barella e Calhanoglu. Davanti Pio Esposito, guarito dall’influenza, affiancherà l’intoccabile Thuram.
Milan, le scelte di Amorim - Salvo controindicazioni che dovessero arrivare dal risveglio muscolare odierno, Ruben Amorim dovrebbe schierare questa formazione: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Il tecnico rossonero rinuncia ad Hutchinson per irrobustire il centrocampo con Musah. Rabiot parte da centrocampo con libertà di inserimento sotto punta alle spalle di Ramos per trasformare il modulo rossonero in un 4-2-3-1 classico.