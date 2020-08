MotoGP, a Spielberg la pole è di Vinales: Dovi quarto, male Rossi

GP AUSTRIA

di

LUCA BUCCERI

Maverick Vinales si conferma il più veloce al Red Bull Ring conquistando la pole position per il GP d'Austria. Il pilota del team Yamaha gira in 1'23''450 precedendo la Ducati del team Pramac guidata da Jack Miller e la Petronas di Fabio Quartararo. Quarto tempo per Andrea Dovizioso, settimo per Franco Morbidelli. Valentino Rossi, che è riuscito ad accedere in Q2 dopo una buona Q1, partirà dalla quarta fila (12° tempo). MotoGP, Vinales in pole a Spielberg Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Dopo aver chiuso davanti a tutti le FP3 Vinales si conferma strappando il miglior tempo in Q2 volando in pole position. Prima pole della stagione per lo spagnolo che ha spinto al massimo la sua M1 riuscendo ad avere la meglio sulla Ducati di Miller e sulla seconda Yamaha del team Petronas di Fabio Quartararo. Lo spagnolo fa tutto in maniera eccezionale riuscendosi a migliorare più e più volte nel corso della sessione di qualifica e, ogni qualvolta qualcuno fosse riuscito a spodestarlo dalla pole, al giro successivo Maverick ha fatto meglio per riprendersi quanto voluto. Partenza in prima fila per il pilota Yamaha ormai diventata un'abitudine quest'anno, con l'unica eccezione a Brno, un segnale positivo per lo spagnolo che vuole essere tra i protagonisti della gara austriaca.

Il tracciato del Red Bull Ring, sempre incline alle Ducati, regala ad Andrea Dovizioso la seconda fila al fianco di Pol Espargaro e Joan Mir. Il forlivese, che nella tarda mattinata ha ufficializzato il divorzio da Ducati per la prossima stagione, cercherà sin dalle prime curve del GP di insidiare le prime posizioni per tentare l'aggancio in testa alla classifica piloti.

Settima la Petronas di Morbidelli, per trovare Rossi bisogna invece scendere in quarta fila al 12° posto. Per il "Dottore", che in Q1 è riuscito a strappare il secondo miglior tempo che gli ha permesso di accedere tra i top per giocarsi la pole, non basta l'1'23''995.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP D'AUSTRIA