Moto3 Mugello: Alonso senza rivali, Veijer e Yamanaka sul podio

GP ITALIA MOTO3

La gara che ha aperto il programma è stata interrotta dopo pochi giri per l'incidente dello spagnolo Zurutuza

© Getty Images Terza vittoria di fila (la quinta su sette gare) per David Alonso nel Gran Premio d'Italia della Moto3 al Mugello. Il pilota colombiano di CFMOTO Valresa Aspar Team rafforza la sua leadership nella classifica generale con un successo frutto di un forcing finale che lo porta a guadagnare un margine limitato ma sufficiente sui suoi diretti inseguitori. Alonso resiste negli ultimi due giri al tentativo di riaggancio dell'olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP) che chiude secondo davanti al giapponese Ryusei Yamanaka con la KTM di MT Helmets - MSI che eredita a poche curve dal traguardo il podio (primo della sua carriera) da Ivan Ortolà che cade ma riesce a salvare il sesto posto davanti a Luca Lunetta, appunto settimo con la Honda di SIC58 Squadra Corse. Top five in quest'ordine per l'altro giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e per lo spagnolo David Munoz sulla KTM di BOE Motorsports. La gara della classe d'ingresso è andata in scena in due tranches a causa dell'interruzione con la bandiera rossa, esposta dopo un paio di passaggi a causa dell'incidente che ha coinvolto lo spagnolo Xabi Zurutuza (Red Bull KTM Ajo), soccorso a bordo pista e trasportato in ambulanza al centro medico. Lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo ha riportato un trauma alla schiena ma non ha mai perso conoscenza ed è stato sottoposto ad un check-up completo.

© Getty Images

Alle spalle di Lunetta, top ten finale anche per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), Jacob Roulstone (Red Bull GASGAS Tech3) e per l'altro italiano Matteo Bertelle in sella alla Honda di Kopron Rivacold Snipers Team.

Nella classifica generale, Alonso allunga ancora in vetta con 143 punti, 37 in più dello spagnolo Daniel Holgado (106) di Red Bull GASGAS Tech3 che al Mugello raccoglie solo le briciole (due punti). Terza casella del ranking per Veijer con 95 punti. Alle spalle del sempre più solido olandese due spagnoli protagonisti anche al Mugello nei quartieri alti della classifica: Ortolà con 80 punti e - più staccato - Munoz con 60.