Moto3 Motegi: Guevara allunga ancora, Foggia e Sasaki sul podio, Garcia soffre

GP GIAPPONE MOTO3

Quinto successo stagionale per il pilota spagnolo sempre più leader del Mondiale

© Getty Images A terra nel warm up, al via con una moto rimessa in sesto "last minute", nove posizioni guadagnato al semaforo, l'intera gara in controllo: Izan Guevara mette a segno la quinta affermazione stagionale in Giappone, al termine di una prova autoritaria, condotta tutta al comando. Dennis Foggia chiude alle sue spalle, vincendo la concorrenza di Jaume Masia (che si autoelimina nel finale) e di Ayumu Sasaki che chiude sul terzo gradino del podio. Solo quinto l'altro pilota Aspar Sergio Garcia che vede il compagno di squadra involarsi per il titolo con 45 punti di vantaggio, mentre Foggia è terzo con 63.

Dopo Aragon, Motegi: Izan Guevara opera tra Spagna e Giappone lo strappo forse decisivo per la corsa al titolo, al termine di una gara che vede nelle prime posizioni dell'ordine d'arrivo gli stessi piloti al vertice della classifica generale ed il quinto (Masia) tradito a quattro giri dalla bandiera a scacchi del GP, nel tentativo di mantenere il contatto con il giovanissimo leader della prova. La caduta di Masia con la KTM Ajo "rompe" il trenino di testa e regala a Guevara un margine molto ridotto ma significativo e sufficiente ad impedire a Foggia (Honda Leopard) ed a Sasaki con la Husqvarna Sterilgarda di tentare il tutto per tutto all'ultimo giro. Izan però controlla senza particolare affanno e ringrazia il team che gli sistema la moto dopo la caduta nel warm up.

© Getty Images

Mai in lotta per la vittoria il suo compagno di squadra nel team GASGAS Aspar Garcia che non sale più sul podio dal Mugello (fine maggio), mentre Guevara proprio all'indomani del GP d'Italia (comunque chiuso in seconda posizione) ha infilato quattro delle sue cinque affermazioni stagionali. I due sono ora separati da 45 punti a quattro gare dalla fine, con il nostro Foggia ancora in qualche modo "appeso" alla corsa per il titolo, ma con una chance esterna da rilanciare a brevissimo termine, il prossimo weekend in Thailandia. I punti di ritardi di Dennis dalla vetta sono 63, che salgono ad ottanta per Sasaki che sale sul terzo gradino del podio nella gara di casa.

Sulla linea del traguardo, Garcia limita i danni contenendo gli attacchi di David Munoz, Diogo Moreira e Jim McPhee che chiudono nell'ordine dalla quinta alla settima posizione. Ryusei Yamanaka chiude settimo davanti ai nostri Andrea Migno e Riccardo Rossi che completano la top ten dell'ordine d'arrivo. Poca fortuna per Tatsuki Suzuki (compagno di squadra di Foggia) che sabato aveva festeggiato con la pole position il suo venticinquesimo compleanno ma cade a metà gara quando si trovava nelle posizioni di testa.