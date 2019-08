Moto3 Gran Bretagna: Ramirez beffa gli italiani, ma Dalla Porta allunga nel Mondiale

Marcos Ramirez ha vinto il GP di Gran Bretagna conquistando il secondo successo stagionale in Moto3. Lo spagnolo del team Leopard ha regolato gli italiani Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta al termine di una gara spettacolare e combattutissima. Podio prezioso soprattutto per Dalla Porta, che ha approfittato di una scivolata del rivale Canet (13° al traguardo) per allungare a + 14 in vetta alla classifica iridata.

Una beffa per i piloti tricolori, ma allo stesso tempo una domenica positiva, in ottica Mondiale. Arbolino e Dalla Porta si sono giocati per quasi tutta la gara le prime due posizioni, ma proprio all'ultimo giro hanno dovuto arrendersi di fronte a un arrembante Ramirez, che non ha certo pensato a fare favori al compagno di squadra, leader della classifica. Una classifica che ora sorride, visto che Lorenzo ha rafforzato la sua leadership e Tony si è portato a - 24 dal 2° posto, occupato ancora da Canet.

Lo spagnolo del team di Max Biaggi è finito nella ghiaia dopo appena tre giri, trascinato a terra da una caduta del connazionale Arenas. Ha ripreso la moto e si è lanciato in una rimonta disperata, agganciando proprio all'ultimo respiro la zona punti. Una vera e propria impresa, che lo mantiene assoluto protagonista di un campionato ancora estremamente incerto.

Ai piedi del podio ha chiuso Niccolò Antonelli, seguito dall'altra Honda del team Sic58 di Suzuki. Ottava e nona piazza invece per i due del team VR46, Foggia e Vietti, ultimi italiani a chiudere in zona punti. Fuori invece Migno, Nepa e Rossi. Out dopo un contatto con Vietti, invece, Romano Fenati, che non è riuscito a replicare la splendida gara di Spielberg, nella quale era tornato alla vittoria dopo quasi due anni.

