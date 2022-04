Moto2 Rio Hondo: Vietti dopo lo show di Aldeguer; 2. Chantra, Ogura la spunta su Canet per il terzo posto

GP ARGENTINA MOTO2

Il pilota del VR46 Racing Team vince la terza tappa stagionale e rafforza la leadership nel Mondiale della classe intermedia.

di

Stefano Gatti

Dopo il successo inaugurale di Losail Celestino Vietti mette a segno il secondo podio alto in tre gare e prende il largo al comando della classifica generale. Vietti ha allungato progressivamente sul sempre più convincente Somkiat Chantra (primo due settimane fa a Mandalika). Il giapponese Ai Ogura invece la spunta all'ultimo giro su Aron Canet per il terzo gradino del podio. Esce di scena invece a sedici giri dalla bandiera a scacchi il baby fenomeno Fermin Aldeguer (che era partito dalla pole position), caduto mentre attaccava Vietti per la prima posizione. Getty Images

È quasi un percorso netto quello di Celestino Vietti in questo primo scorcio di Mondiale della Moto2: primo in Qatar, secondo in Indonesia, di nuovo primo in Argentina: settanta punti per una leadership iridata che vala già una candidatura al titolo. Celestino porta a ventuno punti il suo vantaggio su Canet ed a venticinque sul soprendente thailandese Chantra che - attualmente e al di là del punteggio iridato - sembra il cliente più scomodo per il nostro. Canet deve arrendersi al giapponese Ogura nel duello di sorpassi e controsorpassi dell'ultimo giro che impedisce allo spagnolo di salire sul podio per il terzo GP consecutivo.

Getty Images

Esce troppo presto di scena invece Fermin Aldeguer che - dalla pole - era scattato al comando, per poi essere riagganciato da Vietti, con il quale aveva dato vita ad un duello chiuso per... irruenza proprio sul più bello, con il giovanissimo spagnolo sbalzato a terra dalla sua moto e costretto a rimandare come minimo ad Austin l'appuntamento con il podio. Da parte sua, Jake Dixon ha la meglio su Tony Arbolino nella sfida per il quinto posto. Alle spalle dell'italiano chiudono Pedro Acosta e Albert Arenas.