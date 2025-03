Moto2 Americhe: sul bagnato domina Dixon, sul podio anche Arbolino

Chiusura di GP sfortunatissima invece per Celestino Vietti, che stava girando in quarta posizione quando è stato vittima di una doppia caduta che gli è costata il secondo "zero" stagionale dopo quello della Thailandia. In top 10 al traguardo anche Aron Canet (4° e ora secondo in classifica a -13 da Dixon e a +1 da Gonzalez), Guevara, Ortola, Baltus, Holgado, Aji e Veijer.