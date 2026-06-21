Moto2 Brno, Ortolà beffa Alonso all'ultima curva

Con un sorpasso all'ultima curva prima della bandiera a scacchi Ivan Ortolà mette a segno la sua prima vittoria nella Moto2 beffando il colombiano David Alonso che era scattato dalla pole position e sembrava avviato al successo. In sella alla Kalex del team MSI, Ortolà ha tenuto in serbo la sua mossa per le ultime centinata di metri di gara, vincendo un GP nel quale aveva anche dovuto pagare un long lap penalty. Terzo gradino del podio davanti al pubblico di casa per Filip Salac con la Kalex di Onlyfans American Racing Team. Senna Agius chiude ai piedi del podio con la Kalex Intact Gp. Il leader della classifica generale Manuel Gonzalez sigilla la top five davanti al suo più diretto inseguitore Izan Guevara.