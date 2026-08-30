Moto2 Aragon: vince Lopez, che duello tra Guevara e Alonso!

Il secondo classificato Guevara guadagna terreno sul leader della classifica generale Gonzalez

30 Ago 2026 - 13:03
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Lo spagnolo Alonso Lopez vince dalla pole position il Gran Premio di Aragon della Moto2. Al suo quinto successo stagionale, il pilota di ITALJET Gresini Moto2 precede sul traguardo il connazionale Izan Guevara sulla Boscoscuro BLUCRU Pramac Yamaha Moto2 e il colombiano David Alonso con la Kalex CFMOTO Inde Aspar Team che si contendono la seconda posizione con una serie di sorpassi e controsorpassi. A completare la top five del Motorland Senna sono l'australiano Senna Agius e Io spagnolo Ivan Ortolà, entrambi autori di una efficace rimonta  rispettivamente dalla quarta e dala quinta fila della griglia di partenza. Solo sesto al traguardo, lo spagnolo Manuel Gonzalez (con la Kalex Liqui Moly Dynavolt Intact GP) mantiene la testa della classifica generale piloti davanti a Guevara.

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