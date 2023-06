Moto2: Acosta senza rivali al Mugello, Arbolino difende la leadership del Mondiale

GP ITALIA MOTO2

Successo senza discussioni dello spagnolo nel sesto appuntamento stagionale

© Getty Images Terzo successo stagionale per Pedro Acosta al Mugello dopo quelli di Portimao e Austin. Lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo precede sul traguardo Tony Arbolino e Jake Dixon (Kalex GASGAS Aspar). Il secondo gradino del podio permette al pilota milanese (Kalex Marc VDS Racing) che aveva preso il via dalla quarta fila di limitare i danni, conservando la testa della classifica generale proprio su Acosta. Giù dal podio Aron Canet (Kalex Pons) che era scattato dalla pole positioncon la Kalex Pons e Celestino Vietti con la Kalex di Fantic Racing.

© Getty Images

Alle spalle dei primi cinque chiudono nell'ordine Alonso Lopez, Filip Salac, Manel Gonzaliz, Somkiat Chantra e Sergio Garcia. Fuori poche centinaia di metri dopo il via Jeremy Alcoba e Fermin Aldeguer. Finisce già al primo giro per un contatto con Lopez la gara di Sam Lowes (compagno di squadra di Arbolino) che aveva preso il via dall'esterno della prima fila con Canet e Acosta. Long lap penalty per Lopez, costretto a ripeterlo per aver lasciato l'apposita corsia alla... prima esecuzione. Lo spagnolo del team SpeedUp chiude quindi sesto e guadagna un punto su Salac nel ranking generale: 71 a 69 punti per il due piloti che occupano la terza e la quarta casella alle spalle dei "duellanti" Acosta e Arbolino, ora separati da venti punti (119 a 99). Canet è quota 65 punti, due i più di Dixon che al Mugello gli ha strappato nel finale il terzo gradino del podio.