MotoGP Austria, Marquez: "Qualifica mi ha penalizzato, vittoria importante"

Dodicesima vittoria in Sprint in stagione per il Cannibale che allunga in classifica iridata
© Getty Images
Il weekend di MotoGP per il GP d'Austria sia apre col solito successo di Marc Marquez, ennesima vittoria in una Sprint che piace sempre più al leader dell'iridata. Ma un sabato a Spielberg che non è iniziato come voleva lo spagnolo: "Ho fatto un errore in qualifica che mi ha penalizzato in gara, avvicinarmi ad Alex non è stato facile. Ho aspettato, appena la gomma è calata mi sono sentito meglio".
Una vittoria, ha detto il Cannibale, che ha comunque un sapore e una dedica speciale: "La vittoria è importante e la dedico a Pau Alsina".
A. MARQUEZ: "UN ERRORE, MARC PIÙ FORTE"
Secondo posto per il fratello Alex Marquez in Ducati Gresini: "Il mio obiettivo era partire bene e spingere, poi dovevo gestire la gomma. Marc è stato più forte, io ho commesso un errore e lui mi ha passato. Ritrovato un gran livello, sono contento di essere tornato così dopo la pausa estiva".
ACOSTA: "SIAMO CRESCIUTI"
Il podio tutto spagnolo è completato dalla KTM di Pedro Acosta: "Dal 2023 non facevo podio qui, certo mi sarebbe piaciuta la vittoria ma dobbiamo essere felici. Non è stato semplice, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare con questo spirito perché ultimamente siamo cresciuti".
BEZZECCHI: "NE AVEVO DI MENO"
Quarto posto per Marco Bezzecchi: "Mi aspettavo questi nomi davanti, anche Pecco a dire il vero, e sapevo di averne di meno. Ma fatico e faccio qualche errore di troppo, questo è stato il massimo".
