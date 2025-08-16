MotoGP Austria, Marquez: "Qualifica mi ha penalizzato, vittoria importante"

ACOSTA: "SIAMO CRESCIUTI"

Il podio tutto spagnolo è completato dalla KTM di Pedro Acosta: "Dal 2023 non facevo podio qui, certo mi sarebbe piaciuta la vittoria ma dobbiamo essere felici. Non è stato semplice, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare con questo spirito perché ultimamente siamo cresciuti".