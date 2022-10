Morto Giovanni Di Pillo, motorsport in lutto: addio allo storico commentatore della Superbike

© Ansa

Addio a Giovanni Di Pillo, storico commentatore della Superbike nonché speaker ufficiale del Mugello. Il giornalista, voce inconfondibile del motorsport e guida per migliaia di appassionati nei weekend sul tracciato di Scarperia e San Piero, è scomparso all'età di 67 anni a Firenze dopo un lungo ricovero al Careggi. "The Voice", nella sua lunga carriera da commentatore della "SBK", ha narrato le gesta di campioni come Giancarlo Falappa, Noriyuki Haga, Troy Corser, Troy Bayliss e Max Biaggi.