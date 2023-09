Morbidelli lascia Yamaha per Ducati: contratto di un anno con Prima Pramac

MOTOGP

Il pilota italiano sarà l'anno prossimo il compagno di squadra dello Spagnolo Martin

© Getty Images Via Zarco, dentro Morbidelli. Sarà il pilota italiano a prendere il posto di quello francese sulla Ducati Desmosedici di Prima Pramac Racing. Campione del mondo della Moto2 nel 2017 e vicecampione del mondo della MotoGP nel 2020, Franco viene da tre stagioni nell'ombra, oltretutto costellate da infortuni. Il contratto è di un solo anno e il progetto rilancio non è privo di rischi, visto che Morbidelli ha sempre corso con Yamaha nella premier class, ad eccezione della stagione del debutto (2018) con Honda. Nel team italiano poi Franco dovrà confrontarsi direttamente con Jorge Martin che occupa attualmente la seconda posizione della classifica generale e contende il titolo a Francesco Bagnaia. Entrambi i piloti Pramac avranno a disposizione la Desmosedici GP24.

© Getty Images

Paolo Campinoti (Team Principal Prima Pramac Racing)

“Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024: ho un ottimo rapporto con lui, che ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita”.

Gino Borsoi (Team Manager Prima Pramac Racing)

“È un onore avere l’opportunità di lavorare con un campione come Franco: ho grande fiducia in lui e nel suo talento. Sono certo che nel nostro team si troverà molto bene e che insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati“.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale Ducati Corse)

“È un piacere per noi accogliere Franco Morbidelli all’interno del nostro team factory-supported Pramac Racing per la prossima stagione sportiva, in sella ad una Desmosedici GP ufficiale. Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e in più di un’occasione ha dimostrato di essere forte e veloce: non a caso nel 2020 è stato vicecampione del Mondo in MotoGP, vincendo tre GP. Siamo convinti che, insieme al team Pramac Racing e grazie al nostro supporto, potrà dimostrare tutto il suo potenziale. Non vediamo l’ora di affrontare insieme questa nuova entusiasmante avventura”.