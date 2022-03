Morbidelli diventa poliziotto per non perdere l'aereo

Il ritorno del Motomondiale in Indonesia ha raccolto un enorme successo, tanto che per il GP di Mandalika, si sono presentati in decine di migliaia. Un problema, però, per i piloti che hanno impiegato ore a lasciare il circuito. E chi aveva un aereo da prendere al volo come Franco Morbidelli, si è dovuto ingegnare. Così, "Morbido" ha inforcato una moto della polizia locale, Yamaha ovviamente, per non mancare l'appuntamento all'aeroporto.