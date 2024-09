Misano, tutto quanto fa spettacolo: weekend da tutto esaurito in pista e fuori

MOTOGP

Dverse iniziative all'insegna di spettacolo, musica, sostenibilità ambientale e solidarietà completano l'evento sportivo

© Getty Images È come sempre ricchissimo di eventi di contorno e di supporto al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, trentesima volta del Motomondiale al Misano World Circuit Marco Simoncelli e la ventesima consecutiva (si è corso due volte nel 2020 e nel 201, come quest'anno) dal ritorno dei GP iridati in riva all'Adriatico nel 2007, per riprendere una storia iniziata con la vittoria di Kenny Roberts nel lontano 1980.

IN PISTA L’ESERCITO DI 293 MARSHALL

Pronto a scendere in pista anche l’esercito degli ufficiali di gara, i marshall che intorno alla pista svolgono un lavoro fondamentale nell’organizzazione generale. Sono 293, distribuiti fra direzione gara, pit lane, addetti ai carri di recupero, agli scooter per trasportare i piloti e lungo la pista. Fra loro anche una cinquantina di donne. Un centinaio arrivano dall’Associazione Ufficiali di Gara ACI Rimini, altrettanti dal Moto Club Città di Riccione. Il resto da Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana, ma sono rappresentate quasi tutte le regioni. Il nucleo centrale è formato da marshall che hanno anche oltre trent'anni di esperienza (quanto la premier class del motociclismo da queste parti, insomma), stabilmente all’opera in circuito durante le gare.

“È un lavoro che ci impegna tanto e ci gratifica - dice il responsabile del team, Paolo Amaducci - Serve massima e concentrazione, in tutti i settori. Ovviamente siamo anche tifosi, ognuno ha il proprio pilota del cuore ma quando siamo in pista sono tutti uguali e meritevoli della massima attenzione, prima c’è il lavoro in pista. Partecipiamo ad un evento mondiale, ognuno di noi porta un mattoncino alla riuscita dell’evento e avere con noi tante donne è un bel segnale. Noi ci dedichiamo ai lavori più fisici, loro sono prevalentemente addette alle bandiere e sono impeccabili. Alla fine, il premio è un ringraziamento del pilota che abbiamo aiutato a ripartire o assistito. Qualcuno che non riparte è nervoso, ma dobbiamo capire lo stato d’animo”.

MISANO GREEN CIRCUIT

Torna protagonista, nell’ambito del progetto Misano Green Circuit, il programma KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale, promosso da Misano World Circuit, dalla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), Dorna e IRTA. Anche quest'anno al centro ci sarà la raccolta differenziata dei rifiuti per la riduzione dell'impatto ambientale dell'evento.

Uno spazio particolare avrà anche la call-to-action per la raccolta delle bottiglie PET, promossa da Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) che vedrà coinvolti le hospitality dei team, il ristorante del circuito e i punti di ristoro con la collocazione di contenitori personalizzati e preposti per la raccolta. Un eco-compattatore incentivante sarà collocato presso l’info desk KiSS Misano in area paddock e i “green rangers” si muoveranno tra il pubblico per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bottigliette PET e la raccolta tramite appositi zaini personalizzati.

Sarà inoltre promossa e valorizzata la straordinaria biodiversità del Mare Adriatico attraverso giochi e pannelli divulgativi che racconteranno curiosità e caratteristiche della fauna marina caratteristica della riviera adriatica, in collaborazione con l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (CNR - IRBIM)

Confermata la lotta allo spreco di cibo: sabato e domenica si effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari da hospitality e team grazie ai volontari dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il cibo raccolto verrà donato a strutture di pronta accoglienza serale e notturna per persone senza fissa dimora.

Sul tema della disabilità, sempre insieme all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII verranno realizzate diverse zone attrezzate, dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities, per ospitare nel modo più confortevole persone con disabilità e i loro accompagnatori. Gli ospiti verranno accolti con l’omaggio di un cappellino MWC della collezione 2024.

Il coordinamento di KiSS Misano è affidato a Right Hub Società Benefit, società specializzata a livello internazionale in progetti di gestione sostenibile degli eventi, delle location per eventi, degli organizzatori di eventi, dei fornitori di beni e servizi per eventi, dei team sportivi partecipanti ad eventi.

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE, GLI EVENTI SUL TERRITORIO (venerdì 6 settembre)

All’Arena 58 di Misano entra nel vivo il programma del DediKato 2024. Appuntamento alle 10.00 con la Mototerapia-Mask to pride by Alvaro Dalfarra, evento dedicato alle persone con disabilità che vogliono vivere l’esperienza del motociclismo.

Alle 18.00 Pitline di moto che hanno scritto la storia del motociclismo col dj set di Marco Corona e Luigi Del Bianco. Alle 19.00 spettacolo di drifting e alle 21.15 protagonisti freestyle e motocross, by Alvaro Dalfarra, evento mozzafiato in cui piloti di moto eseguono acrobazie aeree spettacolari, come salti, backflip e manovre estremamente tecniche.

Alle 22.00 a Rimini Red Bull Riders Night, il Lungomare Tintori a marina centro ospiterà uno spettacolo di freestyle aereo e impennate, con evoluzioni spettacolari. Un Biketrial show con piloti come Adrian Guggemos e Aras Gibieza, che si esibiscono in evoluzioni aeree che stupiranno il pubblico con emozionanti backflip. Durante la serata è possibile provare il wheelie simulator, simulatore di impennate, uno speciale macchinario che consente di impennare in sicurezza con una moto vera. Dalle ore 20, il villaggio sarà animato da dj set e intrattenimento musicale.

A Cattolica dalle 20.00 Rombo d’Epoca, esposizione di moto e auto in viale Bovio e alle 22.00 concerto degli HBH in via Fiume.

A Coriano, alle 19.00, accensione straordinaria della Fiamma “Every Sunday” dedicata a Marco Simoncelli per salutare gli ospiti del Motomondiale.

Giovedì a san Marino il saluto della Repubblica ai piloti della MotoGP con l’evento San Marino GP Basket Race, Minitorneo Basket 3x3 e alla fine sfida ai piloti in una gara di tiri liberi. Presenti il neo Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri e il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it. Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, saranno aperte anche le casse del Misano World Circuit.