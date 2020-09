Misano, Dovizioso: "Giornata strana, manca feeling con la moto". Rossi: "Pista speciale"

MOTOGP SAN MARINO

Doppia sessione di libere da archiviare il prima possibile per Andrea Dovizioso che a Misano non riesce a chiudere con una buona prestazione in sella alla sua Desmosedici. Per il forlivese, al mattino penalizzato da alcuni problemi di elettricità alla sua moto, solo 11° tempo in combinata: "E’ stata una giornata davvero molto strana. Non ho ancora trovato un buon feeling con la moto e credo che questo derivi dalle condizioni del nuovo asfalto". La MotoGP riabbraccia i tifosi Getty Images

Per Dovi ci sarà tanto lavoro da fare in vista delle FP3 per cercare di centrare il crono per accedere direttamente in Q2: "C’è molto grip, ma anche diverse buche e ho sempre la sensazione di essere più lento rispetto ai tempi che riesco effettivamente a segnare. Ora lavoreremo per ritornare in pista più forti domani. Sarà importante riuscire a ritrovare delle sensazioni positive, per poterci poi dedicare a sistemare gli ultimi dettagli per la gara”.

ROSSI: "QUI COME A CASA"

Stato d'animo opposto invece per Valentino Rossi che nella seconda sessione di libere è riuscito a migliorarsi piazzandosi al sesto posto in combinata: "Oggi è stato un buon venerdì. Sembra che la nostra moto sia più competitiva qui e possiamo essere più forti. Soprattutto nel pomeriggio non sono stato così male, anche con il ritmo. Dobbiamo dare il massimo, perché possiamo lottare per un buon risultato".

"Dobbiamo migliorare in alcuni punti, ma mi trovo bene con la mia moto e alla fine ho fatto un buon time attack. La quinta posizione che ho ottenuto nelle FP2 è una buona posizione per il primo giorno. Domani mattina sarà molto importante rimanere tra i primi 10, quindi questo è il nostro prossimo obiettivo" ha aggiunto il Dottore.

Emozioni e curve del cuore per Vale sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, una Misano che si è rifatta il look: "Misano è sempre un po' complicato. Hanno fatto un ottimo lavoro con il nuovo asfalto, perché ha un ottimo grip e ci sono meno dossi. C'erano più dossi con l'asfalto precedente, ma erano più piccoli".

"Per me Misano è sempre speciale, perché è davvero il mio Gran Premio di casa. Abito a 10 chilometri da qui. Sono cresciuto qui a Misano. Avere un piccolo pubblico in pista è molto importante, perché cambia completamente l'atmosfera, ed è un buon passo per il futuro, quindi torniamo alla situazione normale il prima possibile" ha concluso Rossi.