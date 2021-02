Mir numero 1 senza numero 1: correrà con il 36

Joan Mir ha deciso di correre ancora con il 36 e non mettere il numero 1 di campione del mondo sul cupolino della sua Suzuki. Lo spagnolo si è allineato alle scelte che in passato hanno fatto Valentino Rossi e Marc Marquez e ha spiegato la sua con un messaggio sui social: "Il #36 è il numero con cui ho vinto i miei due mondiali” ha sottolineato. “Il mio lavoro ancora non è finito, voglio vincere ancora. Spero di poter avere di nuovo l’occasione di scegliere tra questi grandi numeri!".