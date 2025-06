Martin tende la mano all'Aprilia: "La situazione in qualche modo si risolverà"

Jorge Martin si è presentato a Misano per partecipare all'Aprilia All Stars, la festa organizzata da Noale per i suoi tifosi. Lo spagnolo campione del mondo della MotoGP ha provato a rasserenare il clima dopo le tensioni seguite alla sua volontà di interrompere il contratto con un anno di anticipo, anche se non si è sbilanciato sul suo futuro e sul rapporto con la casa veneta "Quello che dobbiamo dire l'abbiamo detto, la situazione in qualche modo si risolverà", ha detto a Sky.