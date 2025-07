Niente Gran Premio della Repubblica Ceca neanche per Morbidelli: prosegue il recupero alla spalla

Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha deciso, in accordo con la squadra, di saltare l'appuntamento in programma a Brno dal 18 al 20 luglio prossimi per concentrarsi sul recupero della lesione patita al Sachsering. Nonostante il dolore sia ancora presente, Morbidelli sarà presente nel box per lavorare a fianco del team oltre a proseguire il percorso di riabilitazione con l'obiettivo di essere nuovamente in sella al Gran Premio d'Austria dopo la pausa estiva.