Musetti batte Zverev e vola agli ottavi degli Atp Masters 1000 di Parigi

La prestazione di Musetti è stata quasi perfetta. Nel tiebreak del primo set ha recuperato da 2-5 infilando cinque punti di fila. Nel secondo set, con uno Zverev in evidente difficoltà, il carrarino ha strappato due volte il servizio all'avversario con colpi da maestro. La chiusura con un ace sul match point. Musetti ha ottenuto così la sua quarta vittoria stagionale contro un Top 10, la seconda in carriera contro un numero 1, dopo quella contro Novak Djokovic al Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2023. Musetti è il quinto giocatore a battere un avversario alla prima partita da numero 1 del mondo, da quando esiste il ranking computerizzato. L'ultimo a riuscirci era stato Felix Auger-Aliassime contro Carlos Alcaraz nel 2022 in Coppa Davis (fase a gironi). Il carrarino ha raggiunto per la quarta volta gli ottavi di finale in un Masters 1000 nel 2026, dopo esserci riuscito a Madrid, Roma e Cincinnati.