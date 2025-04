Martin più grave del previsto: aumentano le fratture, resterà in ospedale alcuni giorni

Notte relativamente tranquilla per Jorge Martin, dopo il terribile incidente che ha visto il campione del mondo vittima durante la gara della MotoGP in Qatar. Come fa sapere l'Aprilia, il pilota spagnolo "ha passato la notte all’Hamad General Hospital. Non si evidenziano alterazioni traumatiche a carico dell’encefalo, della colonna cervicale e degli organi addominali. Un aggiornamento riguarda le fratture costali degli archi costali posteriori che risultano essere otto, dalla prima all’ottava e ulteriori tre fratture costali a carico degli archi laterali, dalla settima alla nona. Si nota anche una minima soffusione pleurica nel contesto dello pneumotorace noto. Jorge rimarrà all’Hamad International Hospital per qualche giorno sino a risoluzione dello pneumotorace". Le prossime ore saranno decisive per capire il decorso di "Martinator", il cui 2025 è iniziato male e sta proseguendo ancora peggio.