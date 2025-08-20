MotoGP, Espargaro al posto di Vinales in Ungheria

Sarà Pol Espargaro a sostituire l'infortunato Maverick Vinales al Balaton Park. Lo spagnolo, collaudatore della Ktm, prenderà il posto del connazionale del team Tech 3 nel round ungherese della MotoGP, in programma nel fine settimana.
