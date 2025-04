MotoGP Qatar, paura per Martin: cade e viene centrato da Di Giannantonio, in ospedale per controlli

Una domenica da dimenticare per Jorge Martin, col ritorno in gara in MotoGP per il GP del Qatar che si conclude con una caduta e una corsa all'ospedale. Il pilota spagnolo del team Aprilia, caduto a nove giri dal termine, è stato centrato dall'anteriore di Fabio Di Giannantonio che non è riuscito a evitarlo, un contatto lieve che però ha causato non pochi problemi al campione madrileno.